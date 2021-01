trema-l’inghilterra,-kate-e-william-nella-bufera-“a-lui-piace-una-pratica-antica-a-letto.-ecco-cosa-facevano-la-notte”-sudditi-sotto-choc

Kate Middleton e il principe William dormono in stanze separate. Questa è una usanza della corte inglese voluta dalla regina Elisabetta che, come il nipote, ha la sua camera privata diversa da quella di Filippo. Una regola che ricorda quella delle antiche case nobiliari, in un’epoca patriarcale e maschilista. Le mogli non potevano pensare di interferire con l’intimità del padrone di casa, che passava spesso la notte a far baldoria nei vari circoli o anche nei bordelli, per poi rientrare nella sua abitazione agli orari più incerti senza dover dare spiegazioni a nessuno.

Una donna, al meglio, poteva al massimo sperare in una visita da parte del suo coniuge. A volte, al contrario, questa non era considerata una fortuna ma solo un dovere da parte della nobile, cui era preclusa la conoscenza del piacere carnale. Matrimoni di convenienza che spesso portavano una coppia ad assolvere ai dover coniugali per mettere al mondo un erede che continuasse la stirpe, per poi dividersi definitivamente. Ad oggi non si sa quale sia il rapporto privato tra William e Kate Middleton, ma di sicuro i due sposi continuano questa antica usanza.

Del resto, la famiglia inglese rappresenta una finestra su un passato ormai da molto dimenticato, fatto di nobiltà e plebe, di scale sociali, feste e residenze meravigliose. E’ proprio per questo che la corte inglese ci fa tanto sognare, perché si trova a metà strada tra le antiche tradizioni e la contemporanea modernizzazione. Kate Middleton e William mostrano di voler continuare a rispettare le regole dell’etichetta imposte dalla regina Elisabetta, dando segno che anche quando il principe salirà al trono il volere della longeva capostipite verrà onorato.

A dare dimostrazione che i duchi di Cambridge seguono rigorosamente questa particolare regola di etichetta, il viaggio che hanno compiuto ultimamente in treno. Kate Middleton e William si sono impegnati in un tour che li ha portati nei vari paesi del Regno Unito, con lo scopo di ringraziare tutti gli operatori e le persone che si trovano in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, virus che ha causato disagi in tutto il mondo. Anche l’Inghilterra e con lei i reali si sono ritrovati a dover sospendere le loro abituali attività, mentre la regina Elisabetta è in isolamento a Windsor insieme al suo amato Filippo, che quest’anno compirà 100 anni.

Durante il viaggio in treno, Kate Middleton e il principe William hanno rigorosamente dormito in vagoni separati preparati appositamente per loro. In questo modo hanno dato la conferma ai cittadini e ai tabloid inglesi del fatto che la coppia di sposi non condivide il letto coniugale. In molti si sono domandati se anche a palazzo i duchi di Cambridge siano così severi e vivano in appartamenti separati. Il 29 aprile il futuro erede al trono festeggerà con la moglie 10 anni di matrimonio, che ha dato vita a tre bellissimi figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.