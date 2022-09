Trema l’Inghilterra, retroscena bomba: Kate e Camilla hanno litigato durante i funerali della regina. Ecco perché

Adesso è Camilla Parker Bowle la regina consorte d’Inghilterra e questo potrebbe rendere le cose più difficili per Kate Middleton, che è stata rimproverata alla prima occasione. Gli esperti reali infatti hanno notato un momento di tensione durante i funerali di Elisabetta II. Momento che in un primo momento erano passati inosservati perché gli occhi di tutti erano puntati sugli ex ‘fantastici quattro’, ovvero William – Kate – Harry – Meghan. Ma adesso già si vocifera che ci sia un rapporto complicato tra le due donne e che le cose potrebbero cambiare per la Duchessa tanto amata dagli inglesi.

Kate Middleton è entrata perfettamente nel suo ruolo nella famiglia reale. Sempre impeccabile, ha saputo seguire le rigide regole imposte dalla regina Elisabetta senza batter ciglio, ma è riuscita anche a prendersi qualche libertà senza troppe conseguenze. E’ risaputo che la monarca fosse molto contenta della scelta di suo nipote, che guardava con simpatia. Ma adesso le regole a palazzo reale cambieranno e a prendere il comando sarà proprio la matrigna. Il Re Carlo si è sposato con Camilla Parker Bowles in seconde nozze, dopo la morte dell’amatissima principessa Diana.

Il matrimonio tra i due era finito proprio a causa dell’amore di Carlo per Camilla Parker Bowles, quindi possiamo immaginare che i rapporti con la donna, in famiglia, non siano stati semplici. Sono passati moltissimi anni e sembra che la nuova regina consorte abbia riacquistato un po’ di consenso, anche da parte dei figli di suo marito che inizialmente non la consideravano. Ma adesso che è diventata regina consorte la donna potrebbe prendersi le sue rivincite. Dovrebbe prestare attenzione però, perché Kate Middleton è molto amata dai sudditi inglesi e non solo, e questo rimprovero non la mette di certo in buona luce.

Tutto è accaduto durante il corteo funebre tenuto per la regina Elisabetta. I funerali sono stati maestosi e vi hanno preso parte anche i figli di William e Kate Middleton. Il principino George ha soli 9 anni e Charlotte ne ha 7. Nella maggior parte delle famiglie italiane non avrebbero neanche preso parte alla funzione. Ma loro devono imparare sin da piccoli a essere parte di una famiglia reale e a essere sempre esposti. I sudditi inglesi però si sono sempre dimostrati molto clementi verso le loro scaramucce in pubblico, spesso divertiti dalle smorfie di sofferenza che i bambini fanno dopo ore costretti a un evento ufficiale.

Durante il corteo, all’altezza di Wellington Arch, George ha tirato un pizzicotto a Charlotte. Probabilmente un gesto fatto per dispetto, ma forse anche per attirare la sua attenzione o smorzare la tensione. A prescindere dall’intento del principe, la piccola ha reagito girandosi verso di lui e pronunciando un Ahi. Mentre Meghan ha sorriso a sua nipote, è stata Camilla Parker Bowles ha intervenire riprendendo Kate Middleton: “Take her (prendila)” le ha detto in modo imperioso e serio, indicando la bimba. L’episodio sta turbando l’opinione pubblica, che ha paura cominci una diatriba tra l’attuale e la futura regina consorte.

