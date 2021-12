Trema L’Inghilterra: Spuntano le chat segrete del tradimento del Principe William. Lei è una super famosa. Kate distrutta

William e Britney Spears, clamoroso: “Vera la loro relazione tramite chat”. Una fonte autorevole, che ha anche scritto un libro, conferma tutto: “William Britney Spears, il binomio sentimentale c’è eccome”. Cosa rivela e chi è lui. Una voce clamorosa riguarda il principe William e Britney Spears. Si tratta di un pettegolezzo emerso con forza sui tabloid e su vari siti web specializzati nel gossip. I nomi del nobile esponente della Royal Family e della cantante statunitense, recentemente liberatasi dal gioco del padre-padrone, vengono fuori in relazione ad una certa situazione decisamente scabrosa.

Come noto, lui è sposato dal 2011 con Kate Middleton, dalla quale ha avuto i figli George, Charlotte e Louis. Ed è molto impegnato nel rappresentare la sua famiglia in giro per il mondo, comparendo con la moglie negli eventi ufficiali e sostituendo in tutto e per tutto ormai la regina Elisabetta. Riguardo a Britney Spears invece, la cantante ha vissuto degli anni molto difficili dal punto di vista personale. Il padre Jamie l’ha controllata per anni, gestendone le finanze ma condizionandone in maniera pesante anche la vita privata, togliendo alla figlia ogni certezza e libertà anche nella sfera privata.

William e Britney Spears, quando si sarebbero frequentati

In base a quanto sostiene ora Christopher Andersen, esperto di dinamiche riguardo alla Royal Family. William e Britney Spears avrebbero avuto una storia in gran segreto, ed esclusivamente a distanza. Il figlio di Carlo e Camilla e la ex reginetta del pop si sarebbero frequentati via webcam e chat. Questo sarebbe avvenuto prima che lui sposasse Kate Middleton, quando loro due erano ancora fidanzati. Quindi la cosa risalirebbe ad anni ed anni fa, sicuramente più di dieci. Si vocifera anche di come lui abbia tentato di incontrare la cantante.

Andersen parla di questo nel suo libro “Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan”, in cui viene esaminato anche il rapporto conflittuale che oggi William avrebbe con Harry. Intervistato da US Weekly, il giornalista non ha ritrattato nulla ribadendo come William e Britney Spears avrebbero cercato di coltivare la loro relazione quando erano più giovani. Tra l’altro lui avrebbe intrattenuto una storia a distanza anche con Lauren Bush, modella e nipote dell’ex presidente USA, George.

Lei viene da un passato sentimentale turbolento

Ad ogni modo il duca di Cambridge e la Spears non si sono mai incontrati dal vivo, da quanto si conosce. Britney però affermò nel 2002 di avere scambiato qualche e-mail con lui, durante una intervista ad ITV. L’anno prima lui conobbe Kate Middleton alla St. Andrew’s University e dopo un corteggiamento durato sette anni (con in mezzo una brevissima separazione, n.d.r.) William e Kate si sono poi fidanzati ed in seguito sposati.

Molto più tribolata è la storia sentimentale della Spears, che ha avuto nel suo passato matrimoni falliti, numerosi fidanzamenti e frequentazioni saltate ed anche due figli, gli adolescenti Preston (16 anni) e Jayden (15), venuti al mondo nel periodo in cui lei fu sposata con il ballerino Kevin Federline tra 2004 e 2007. Finalmente l’artista, fresca quarantenne (ha festeggiato il compleanno lo scorso 2 dicembre ha trovato una solida stabilità dopo il fidanzamento con il personal trainer Sam Asghari, suo compagno da oltre cinque anni, chissà se adesso questa storia con William la metterà di nuovo in difficoltà.

