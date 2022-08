trema-l’italia:-forte-scossa-di-terremoto-registrata-al-sud.-l’allarme-della-protezione-civile-per-le-scosse-future

Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare tutto il Sud Italia. Coinvolte le regioni di Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. La scossa di intensità 4.7 è stata registrata alle 5:49, ora italiana nel mar Ionio, davanti alla costa ovest dell’isola greca di Leucade. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 17 km di profondità ed epicentro a circa 30 km dalla terraferma. Fortunatamente al momento pare non ci siano stati danni a persone o cose.

Ecco i consigli della Protezione civile in caso di scosse di terremoto. Cosa fare prima, durante e dopo

IN CASO DI SCOSSA, PRIMA DI TUTTO IDENTIFICARE POSTI SICURI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO: Sotto mobili robusti, come per esempio una pesante scrivania o un tavolo. Contro un muro interno. Lontano da dove vetri potrebbero frantumarsi (come nei pressi di finestre, specchi, quadri) o da dove librerie pesanti o altri mobili pesanti potrebbero cadere. All’esterno, lontano da edifici, alberi, linee telefoniche ed elettriche, cavalcavia o autostrade sopraelevate.

In dettaglio, Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave.

Ti può proteggere da eventuali crolli. Riparati sotto un tavolo. È pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire

Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge. Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare Rimani lontano da impianti industriali e linee elettriche. È possibile che si verifichino incidenti Sta lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde di tsunami

Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli. Evita di usare il telefono e l’automobile. È necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi

CHE COSA FARE DOPO LE SCOSSE

Due semplici consigli che ci sentiamo di aggiungere. Non salvano la vita, ma aiutano i soccorsi. Primo: togliere la password al Wi-Fi, in modo da facilitarne l’uso per aiutare i soccorsi. Va fatto prestando attenzione alla sicurezza e alla privacy. Secondo: se Facebook ha attivato il Safety Check, il servizio che permette alle persone nelle zone interessate dalle scosse di segnalare ai propri amici dove ci si trova, e se voi siete su Facebook, fate sapere che state bene. È un modo indiretto per indirizzare i soccorsi dove c’è davvero bisogno-

Trema l’Italia: Forte scossa di terremoto registrata al Sud. L’allarme della Protezione civile per le scosse future scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.