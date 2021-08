Torino – Lutto a Masterchef Italia: è morta Anna Martelli, concorrente nell’ottava edizione del cooking talent show. La donna, 74 anni, di Precetto Torinese (Torino) si era fatta amare moltissimo nel programma, per la sua spontaneità e simpatia. Era un po’ la nonna del gruppo, quella che aveva sempre una parola buona per tutti.

La sua parlantina era diventata motivo di ironia soprattutto da parte dello chef Antonino Canavacciuolo giudice di Masterchef. In trasmissione parlava spesso del suo compianto marito morto nel 2016, Maciste (il suo vero nome era Salvatore). La pensionata si era posizionata 13esima all’edizione vinta dalla segretaria catanese Valeria Raciti.

Immediato il ricordo della trasmissione di Sky, che sul suo profilo Facebook ha postato un video con i momenti di più belli di Anna e accanto la scritta: “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”.

Numerosi i commenti dei fan sotto il post. “Una delle migliori ed indimenticabili concorrenti di Masterchef Italia”, ha scritto Aris. Seguito da Salvatore: “70 anni e se li metteva tutti in tasca per l’energia che aveva” e Maria: “Così simpatica e con tanta voglia di vivere che era impossibile non volerle bene”.

E ancora Sirio: “Genuina, brava e con un grandissimo cuore”, Maristella: “Una donna dolcissima ma allo stesso tempo grintosa e determinata” e Luca: “Era una donna con un grande cuore. Mi piaceva il modo in cui parlava degli altri concorrenti di Masterchef, sembrava la nonna di tutti”.