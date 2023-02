Tremores de terra são registrados no município de Amparo de São Francisco

A informação foi confirmada pelo Laboratório Sismológico da UFRN. Tremores de terras são registrados em Sergipe

Tremores foram registrados no município de Amparo de São Francisco. A informação foi confirmada pelo Laboratório Sismológico da UFRN, que faz o monitoramento no estado.

Segundo o laboratório, foi registrada uma sequência de 10 eventos sísmicos entre às 22h13 de ontem e a madrugada desta quarta-feira (8).

Todas as atividades sísmicas tiveram magnitude preliminar inferior a 1.0 mR. Não há nenhuma informação de moradores que tenham sentido ou ouvido as atividades.

O laboratório informou que continua monitorando a região.

