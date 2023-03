CBTU havia reduzido as viagens, em grade especial, por conta de ataques criminosos ocorridos no Rio Grande do Norte. Trens urbanos retomam 100% das viagens na Grande Natal a partir desta terça-feira (28)

Divulgação

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou que todas as viagens do sistema de trens serão restabelecidas nas Linhas Norte (Natal/Ceará-Mirim) e Sul (Natal/São José de Mipibu) a partir desta terça-feira (28).

A operação estava reduzida nos últimos dias por conta dos ataques criminosos ocorridos no Rio Grande do Norte.

A primeira viagem da Linha Norte está marcada para 5h04, partindo de Ceará-Mirim com destino a Natal, e a última, de Natal para Ceará-Mirim, às 18h32.

Na Linha Sul, a primeira ocorre às 5h02, de São José de Mipibu com destino a Natal, e a última, às 18h35, de Natal para São José de Mipibu.

Confira horários das viagens

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Mata