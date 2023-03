Três alças de ligação têm restrição de tráfego para realização de obras na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente

As intervenções serão realizadas nestas quinta (16) e sexta-feiras (17) no dispositivo que dá acesso à Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Três alças de ligação têm restrição de tráfego para realização de obras na SP-270, em Presidente Prudente (SP)

A concessionária Cart realiza, nestas quinta (16) e sexta-feiras (17), intervenções no dispositivo localizado no km 560 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho urbano de Presidente Prudente (SP). Três alças terão restrição no tráfego para aplicação de microrrevestimento asfáltico à frio. O dispositivo faz ligação da SP-270 com a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Conforme a concessionária que administra a via, na quinta-feira, os trabalhos ficarão concentrados em duas alças do km 560,400, sentido Capital-Interior. Haverá interdição total da alça de saída da Raposo, que dá acesso à SP-425 – Rodovia Assis Chateaubriand, e interdição parcial da alça de entrada para a SP-270 e os trabalhos serão realizados das 8h às 17h30.

A Cart recomenda que, durante esse período, os motoristas que estiverem seguindo em direção à SP-425 utilizem o retorno localizado no km 557,100.

Já na sexta-feira, será fechada a alça de entrada para a Rodovia Raposo Tavares, localizada no mesmo dispositivo, mas no sentido Interior-Capital. Por isso, os usuários que estiverem trafegando pela Rodovia Assis Chateaubriand e precisem acessar a SP-270 em direção a Presidente Prudente, terão que seguir pela pista no sentido Capital até o dispositivo do km 557,100 e retornar. A interdição da alça ocorrerá das 8h às 17h30.

Orientações

A Cart ressaltou que, para auxiliar na orientação dos motoristas, manterá os locais em obras devidamente sinalizados, com reforço de placas de advertência e presença de homens-bandeira.

Para mais informações, o usuário poderá entrar em contato com a concessionária pelo canal de atendimento gratuito 0800 773 0090.

Em caso de chuva, os serviços poderão ser remarcados.

