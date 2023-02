Três blocos desfilam hoje em Porto Velho; veja programação

Folia acontece no centro da capital rondoniense, no circuito da Av. Pinheiro Machado, mas também na zona sul da cidade, com o circuito da Av. Jatuarana. Bloco Jatuarana Sul

Toni Francis/G1

A segunda-feira (20) de carnaval terá três blocos desfilando pelas ruas de Porto Velho. Os destaques do dia são os blocos: Jatuarana Sul e Raça Rubro Negra.

A folia nesta segunda vai acontecer no centro da capital rondoniense, no circuito da Av. Pinheiro Machado, mas também na zona sul da cidade, com o circuito da Av. Jatuarana.

Veja lista:

Tô de Folga (Circuito Pinheiro)

Raça Rubro Negra (Circuito Pinheiro)

Jatuarana Sul (Circuito Jatuarana)

Carna Macumba (Antigo Espaço Arigóca)

Concentra Mas Não Sai (Pernambuco Bar)

Chupa Mas Não Baba (Arigolândia)

Na terça-feira (21), outros blocos devem percorrer as ruas de Porto Velho e no sábado (25), acontece o último desfile de rua. Clique e confira a programação completa do Carnaval 2023.

Vittorio Ferla