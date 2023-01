Três bolivianos da mesma família são presos com cocaína nos tênis e roupas em rodovia de Assis

Droga transportada por duas mulheres e um homem totalizou mais de três quilos. Suspeitos foram flagrados em um ônibus interestadual. Droga apreendida com família de bolivianos em ônibus interestadual abordado em Assis (SP)

Um trio de bolivianos, formado por duas mulheres e um homem da mesma família, foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas durante vistoria a um ônibus interestadual, na tarde desta quinta-feira (26), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Assis (SP).

A Polícia Rodoviária, segundo informações oficiais, abordou o veículo de transporte de passageiros no quilômetro 456 e durante revista pessoal nos passageiros oriundos do país vizinho a droga foi encontrada. Não foi divulgado o trajeto que os suspeitos faziam.

Conforme a equipe policial responsável pelo flagrante, a droga apreendida totalizou 3,2 quilos de cocaína embalada em invólucros escondidos nas veste. O trio foi indiciado e ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A Polícia Rodoviária não confirmou o encaminhamento dado aos presos, nem se o caso ficou configurado como tráfico internacional, em que haveria encaminhamento à Polícia Federal, ou venda de entorpecentes dentro do próprio país, situação de competência da Polícia Civil.

