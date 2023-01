Três cachoeiras incríveis no noroeste paulista

Para os amantes da natureza e das águas, vou falar sobre três cachoeiras incríveis e até inacreditáveis numa região tão plana.



Por volta de 1999, quando abri o Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, fazíamos algumas pequenas excursões com nossos hóspedes. Era como um presente para eles que não esperavam ter a experiência. Um dos passeios era ir para Rubinéia, de onde partia do barco “a professorinha”.



Chegávamos logo de manhã e passávamos o dia no barco que navegava pelo rio Paraná, passando pela ponte Rodoferroviária na junção dos rios Paranaíba e Grande, que formam o rio Paraná. O capitão do barco era um showman que divertia e emocionava os turistas.



Quando chegávamos na Ponte Rodoferroviária, que havia sido inaugurada em 1998, o capitão fazia uma apoteose que as pessoas chegavam a chorar de emoção. É uma pena que o passeio não exista mais.



Outro passeio surpreendente era o rafting no rio Rio Preto no município de Ponte Gestal, quem imaginava ter a oportunidade deste esporte em nossa região?





A cachoeira de São Roberto, mantida pela prefeitura de Ponte Gestal, é uma das joias da região, com área para camping, quiosques para churrasco e alguma infraestrutura. Nos períodos de seca é possível entrar e deixar a água rolar.



Certa vez fizemos aulas de yoga no local e foi incrível, passar alguns momentos vendo a beleza do local e realmente vale a pena.



Quanto ao rafting, não existe mais, uma lacuna e uma oportunidade que poderá ser preenchida.



Mais à frente, no município de Paulo de Faria, temos a Cachoeira do Talhadão, esta é a mais conhecida na região e, aos domingos, tem um grande fluxo de turistas.



Meu marido sempre conta que, certa vez, esteve na cachoeira na época da piracema e ficou impressionado com a quantidade de peixes que pulava para subir a cachoeira. Ele conta que pegou um copo para ajudar os peixinhos a subirem o rio.





A terceira cchoeira também é aberta ao público, é linda e mais tranquila: a Cachoeira do Veloso, que tem este nome, pois está na fazenda dos Veloso, em Ouroeste, no córrego do Cavalo.



Essa não tem infraestrutura, apenas a beleza do local, sendo mais indicada aos mais aventureiros.



Os três passeios são belíssimos e merecem atenção tanto para as visitas quanto para a importância do turismo.

