Três casas são interditadas e 57 ficam desalojados após chuva forte em Taubaté, SP

Segundo a Defesa Civil foram 64 milímetros de chuva na cidade na tarde desta quarta-feira (8). Temporal causa transtornos e prejuízos em Taubaté

As chuvas fortes que atingiram Taubaté (SP) na tarde desta quarta-feira (8) deixaram três casas interditadas e 57 pessoas desalojadas, que precisaram ir para a casa de parentes. Três escolas, no Marlene Miranda e Monjolinho, tiveram aulas suspensas nesta quinta-feira.

De acordo com a Defesa Civil, foram cerca de 64 milímetros de chuva em um curto período de tempo. O órgão continua trabalhando para recuperar os estragos nesta quinta-feira (9).

“Choveu muito forte em pouco espaço de tempo. Uma carga de água suficiente para devastar. Foram 64 milímetros ontem e 150 no total em fevereiro. Vistoriamos 22 casas, interditamos apenas três, mas outras perderam muitos móveis”, explica o coordenador da Defesa Civil, Danilo Ricci.

Entre os prejuízos está o muro de uma casa no bairro Marlene Miranda que cedeu com a intensidade do temporal. Apesar do susto, ninguém de machucou.

Três casas são interditadas e 57 ficam desalojados após chuva forte

Temporal em Taubaté deixa três casas interditadas e 57 pessoas desalojadas

Vizinho do imóvel atingido, o seu Antônio Santos conta que ficou muito assustado com a chuva e principalmente com a queda do muro.

“Fiquei muito apavorado. Caiu uma pedra muito grande que parecia que ia derrubar minha casa. Muitas pessoas perderam coisas aqui. Foi um desespero que a gente não esperava”, relata.

Chuva forte

A chuva intensa que atingiu o Vale do Paraíba nesta quarta-feira (8) causou muitos estragos na região. Uma das cidades mais atingidas foi Taubaté, que registrou diversas ocorrências.

O temporal alagou vias importantes, interditou a rodovia Oswaldo Cruz por cerca de três horas e ainda derrubou árvores e muro de casas. Moradores atingidos tiveram que deixar as residências.

Ponto com constantes alagamentos no bairro Campos Elíseos, próximo ao túnel da Avenida Desembargador, houve um grande acúmulo de água na pista, que também dificultou a passagem dos motoristas e causou transtornos.

A chuva forte derrubou uma árvore no bairro do Registro e na via Dutra, o temporal atrapalhou também os motoristas, ao alagar o trecho da estrada em Taubaté.

Taubaté registrou chuva de granizo

