Três cidades do Alto Tietê iniciam vacinação contra Covid-19 em bebês de 6 meses a 2 anos nesta quinta-feira

Público-alvo irá receber doses da Pfizer Baby. Crianças com idades entre 5 e 11 anos também terão acesso à terceira dose de reforço da vacina, Cidades do Alto Tietê vacinam bebês e crianças contra a Covid-19

Três cidades do Alto Tietê iniciam a vacinação contra a Covid-19 em todas as crianças de 6 meses a 2 anos nesta quinta-feira (2) . O imunizante Pfizer Baby será oferecido para este público em Guararema, Poá e Santa Isabel.

Além disso, segundo as prefeituras, crianças com idades entre 5 e 11 anos também terão acesso à terceira dose de reforço da vacina, respeitando o período de 4 meses para a dose anterior. Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba iniciaram a imunização deste público ainda em janeiro.

Confira como será a vacinação em cada cidade

Guararema

De acordo com a Prefeitura de Guararema, a vacinação começa a partir das 8h, na nova sede da Central de Vacinação (Cevac) e na UBS Jardim Dulce. Crianças de 5 a 11 anos poderão receber a 3ª dose do imunizante – respeitando o período de 4 meses para a dose anterior.

Também poderão ser imunizados bebês de 6 meses até 2 anos, com 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina Pfizer baby, que possui composição diferente, adaptada a ser aplicada em bebês de pouca idade. Vale lembrar que o intervalo entre a 1ª e 2ª dose é de 28 dias e entre a 2ª e 3ª é de 4 meses.

A vacinação ocorre na Cevac de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 9h às 12h. Já na UBS do Jardim Dulce, das 8h às 16h.

A ampliação da vacinação acompanha o recebimento de novas doses da Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde. Após autorização da Secretaria de Estado da Saúde, a secretaria municipal fez a retirada dos frascos nesta quarta-feira (1º), dando início, assim, à esta nova fase de imunização.

Vale ressaltar que não é necessário agendamento para o recebimento das doses, basta comparecer aos locais de aplicação da vacina e ser imunizado.

A Cevac está localizada na Rua Oswaldo Freire Martins, nº 10, Centro (travessa com a Rua Padre Cornélio). Já a UBS Guiomar Franco da Cunha está localizada na Rua Padre Manoel da Nóbrega, 23, no Jardim Dulce.

Poá

A vacina contra o novo coronavírus para bebês a partir de seis meses sem comorbidades será ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Poá. Além disso, as crianças de cinco a 11 anos poderão receber a terceira dose do imunizante. A vacinação que estava sendo realizada apenas na UBS Calmon Viana, pelo método de “xepa”, agora ocorrerá em todos os postos de saúde.

Para a vacinação, é necessário apresentar CPF ou a Carteirinha do SUS da criança, além da carteirinha de vacinação e comprovante de endereço.

As crianças de cinco a 11 anos que poderão receber a terceira dose também a partir desta quinta-feira, precisam respeitar o intervalo mínimo de quatro meses em relação à dose anterior. “É necessário respeitar o prazo para que todo o esquema vacinal seja realizado de maneira correta e organizada”, disse o diretor do departamento, Leonardo Barbosa Garcia.

O horário de vacinação das unidades de saúde é das 9 às 15 horas, com exceção da UBS Dr. Cypriano Oswaldo Mônaco, localizada no Jardim Nova Poá, que imuniza no período das 9 às 17 horas.

Coronavac

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que, devido ao baixo estoque do imunizante do Coronavac, um novo cronograma de aplicação será iniciado a partir desta quinta-feira (2). A ação tem como objetivo diminuir a perda de doses. Já os outros laboratórios utilizados na vacinação contra a Covid-19 permanecem sem alteração.

Programação:

Segunda-feira: UBS’s Vila Jaú e Jardim Julieta;

Terça-feira: UBS’s Calmon Viana, Cidade Kemel e Jardim Pereta;

Quarta-feira: UBS’s São José e Vila Júlia;

Quinta-feira: UBS’s Jardim América, Vila Varela e Jardim Emília;

Sexta-feira: UBS’s Jardim Santa Helena e Jardim Nova Poá.

Santa Isabel

Segundo a Prefeitura de Santa Isabel, a ação destinada aos bebês que iniciarão o esquema vacinal, com idades de 6 meses a menores de 2 anos será realizada das 7h às 16h. As crianças com idades entre 5 a 11 anos também terão acesso a 3ª dose de reforço da vacina.

A aplicação ocorrerá em todas as salas de vacina do município e é necessário o acompanhamento dos pais ou responsáveis e a apresentação do cartão de vacina e do documento de identificação, no momento da imunização.

Segundo o setor de Vigilância Epidemiológica, o público aproximado é de 1.208 crianças de 6 meses a 2 anos de idade para receber a 1ª dose e 4.033 crianças que já estão com o esquema primário completo de vacina e receberão a dose de reforço.

Os endereços e os telefones das unidades de saúde podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Santa Isabel.

