Três de cinco réus por morte de cacique são condenados em Passo Fundo

Antônio José Mig Claudino foi morto em 2017, na Terra Indígena de Serrinha, em Ronda Alta. Segundo Ministério Público Federal, crime teve motivação financeira e vingança. Três dos cinco réus acusados pelo assassinato do cacique Antônio José Mig Claudino, crime cometido em 2017 na Terra Indígena de Serrinha, em Ronda Alta, foram condenados pelo júri em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul. O julgamento foi encerrado na noite de quinta-feira (9).

Lauri Guterres de Carvalho, denunciado como um dos atiradores, foi condenado a 16 anos de prisão. Moacir Tomaz, também apontado como atirador, e Izaías Tomas, que seria o mandante do crime, foram condenados a 14 anos de prisão. Os três, que estão em prisão preventiva, deverão cumprir a pena em regime fechado.

Daniel de Oliveira e Rogério Nascimento, apontados como informantes, foram absolvidos pelo júri.

A advogada Andrea Caon Reolon Stobbe, que representa Isaías Tomaz, Moacir Tomaz e Rogério Nascimento, disse que “a justiça foi feita em parte, com a absolvição de dois dos acusados, além dos demais denunciados que já haviam sido absolvidos em outras fases do processo”. Ela acrescenta que “quanto aos demais, será interposto o recurso buscando anular o julgamento pelas várias nulidades ocorridas no processo”.

O g1 tentou contato com o advogado Érico Alves, que defende Lauri Guterres de Carvalho, mas não obteve resposta até a atualização mais recente da reportagem. Antes do júri, a defesa afirmou que não havia provas robustas para confirmar a participação do réu no crime.

A reportagem não localizou a defesa de Daniel de Oliveira.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os acusados teriam participado do assassinato do cacique por motivação financeira e vingança.

A vítima não concordava com invasões de terras particulares para reivindicação por parte dos indígenas. Outro fator que culminou em sua morte teria sido seu testemunho em favor da prisão de Izaías Tomaz. Por isso, segundo o MPF, Tomaz, teria sido mandante do assassinato.

De acordo com o Ministério Público Federal, Izaías promovia invasões para “forçar” a demarcação de terras reivindicadas. A vítima teria sido testemunha contra ele em outro processo e, após a condenação, Izaías teria feito ameaças de morte ao cacique.

