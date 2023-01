Três de quatro pessoas em boia que virou no Beach Park pesam 305 kg; limite é 320

Perícia está em andamento e não se pode afirmar que o excesso de peso foi a causa do acidente em toboágua que resultou na morte de uma pessoa. Ricardo Hill morreu em acidente em parque aquático na Grande Fortaleza

Arquivo pessoal

Três das quatro pessoas envolvidas em um acidente que resultou na morte de um turista no toboágua do Beach Park somam 305 quilos. O G1 apurou com as três pessoas que estavam na companhia de Ricardo José Hilário, conhecido como José Hill, que eles pesam 110 (Mateus), 105 (Tarcísio) e 90 quilos (Michele). Com o peso de Ricardo Hill, um homem adulto, o grupo deveria somar mais de 320 quilos, o peso máximo recomendado para descer no toboágua.

A perícia que apura a morte do turista está em andamento e ainda não se pode afirmar que o excesso de peso ocasionou o acidente.

Veja como é o brinquedo Vainkará

Ricardo José Hilário da Silva, conhecido como Ricardo Hill, sofreu uma pancada na cabeça em um acidente no brinquedo Vainkará, no Beach Park, parque aquático na Grande Fortaleza, e morreu no local. Ele descia em uma boia com mais três pessoas.

Segundo relato de testemunhas ao G1, em um ponto do brinquedo a boia subiu acima do esperado, virou e caiu bruscamente no chão do toboágua. O corpo foi liberado na manhã desta terça-feira.

Veja como é a descida do brinquedo Vainkará, do Beach Park

Mateus Sena, um dos feridos no acidente, informou ao G1 que há uma placa na entrada do brinquedo alertando sobre o peso máximo permitido no “Vainkará”, que havia sido inaugurado no fim de semana. A assessoria do parque confirmou a existência da norma de segurança.

Conforme Sena, no momento em que o grupo estava no ponto de largada do brinquedo, os fiscais não impediram a descida. “Eu já tinha visto que era até 320 quilos por grupo, mas quando a gente desceu, a gente era um grupo de pessoas de grande porte, não disseram nada”, afirmou.

Parque lamenta

Em nota, o Beach Park lamentou a morte do turista. “A equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família”.

O parque aquático não funciona nesta terça, e o Vainkará permanecerá fechado até que as apurações sobre o caso sejam concluídas.

Alguns turistas chegaram a ir ao complexo nesta terça-feira, mas encontraram o local fechado. Sem o Beach Park, os visitantes procuraram outros passeios na Porto das Dunas.

Turista morreu em acidente no Beach Park

Arte G1

O que é o Beach Park

É um dos maiores parques aquáticos do mundo. Fica à beira da praia da Porto das Dunas, a 26 km de Fortaleza. No ano passado, atraiu pela primeira vez um milhão de visitantes. O empreendimento foi beneficiado com aumento das viagens domésticas no país, que substituíram os passeios internacionais devido à crise.

O Beach Park faz parte de um complexo que inclui parque aquático, restaurante de praia, hotel e três resorts, o mais recente deles inaugurado em 2013.

Atração ‘Vainkará’ em fase final de construção, em foto tirada em 22 de junho

Geraldo Jr.

O público majoritário do local é de turistas de outros estados brasileiros. São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, aparecem como a procedência dos maiores de visitantes, só então seguidos pelos cearenses.

A cada dois anos, um novo brinquedo é instalado, substituindo algum equipamento mais antigo. Em dezembro de 2015, foi a vez do Vaikuntudo, considerado o maior toboágua do mundo na categoria tornado 60, que possui 25 metros de altura, 240 metros de descida radical, passando por um túnel, uma queda e um funil gigante.

Initial plugin text

Vito Califano