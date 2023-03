Três detentos do semiaberto são presos por curtirem festa em horário proibido em Natal, diz Seap

Um deles tentou causar interferência na tornozeleira eletrônica e vai voltar para o regime fechado. Outros dois foram presos por ordem de mandado judicial para regressão da pena na cadeia. Um deles tentou causar interferência no sinal e regrediu para o regime fechado

Três detentos do semiaberto – que utilizavam tornozeleiras eletrônicas – foram presos por descumprirem regras do regime e do uso do equipamento neste fim de semana, segundo informou a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do RN (Seap).

Outros dois apenados também do semiaberto foram detidos por mandado judicial de regressão da pena para o regime fechado.

Uma das ações aconteceu entre a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12). Os policiais do monitoramento perceberam que cinco apenados estavam na Via Costeira em um evento privado no horário em que deveriam estar recolhidos no domicílio.

Três deles foram presos no local pelo descumprimento da regra. Um deles, inclusive, tentou prejudicar o sinal do equipamento usando papel alumínio e, por esta razão, teve o regime regredido, conforme determinação do normativo da Vara de Execuções Penais.

Os outros dois retornaram para casa ao perceberem a ação policial. As violações foram registradas pelo sistema e comunicadas à Justiça, podendo resultar em sanção disciplinar e até na regressão de regime.

Mandados de prisão

Também no sábado (11), os policiais prenderam dois apenados cujos mandados judiciais de prisão determinavam a regressão do regime semiaberto para o fechado. As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros de Cidade Alta e Planalto.

As tornozeleiras foram recuperadas e os dois presos estão custodiados no Sistema Prisional à disposição da Justiça.

Monitoramento

A Seap monitora atualmente 3.267 presos com tornozeleiras eletrônicas no Rio Grande do Norte, envolvendo detentos do regime semiaberto, medidas protetivas (acusados de violência contra a mulher e enquadrados na Lei Maria da Penha) e medidas cautelares (casos sem condenação).

