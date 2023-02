Três dias após asfalto ceder novamente, cratera passa por reparos na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente

Buraco foi aberto, pela primeira vez, no dia 5 de janeiro, e, em menos de 30 dias do conserto, o problema voltou a surgir no mesmo local. Cratera passa por reparos na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), de Presidente Prudente (SP), iniciaram, na manhã desta segunda-feira (6), os reparos em uma cratera, que se abriu após as chuvas, na Avenida Tancredo Neves, no Parque Alvorada.

Na última sexta-feira (3), o asfalto cedeu por completo causando a abertura do buraco. Além disso, no mesmo local, já havia sido aberto uma outra cratera, no último dia 5 de janeiro, ambos causados pelo volume das chuvas.

Cratera passa por reparos na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

O local fica próximo ao Centro de Artes e Esportes Unificados Professor Samoel Brondi (CEU) e o buraco atinge o canteiro central e a pista no sentido bairro–Centro da avenida.

A área continua isolada com cavaletes e faixa zebrada.

Situação da cratera na Avenida Tancredo Neves piorou neste sábado (4)

O Poder Executivo enviou um posicionamento oficial ao g1, nesta segunda-feira, sobre a situação na Avenida Tancredo Neves.

Em nota, a Prefeitura informou que “está empenhada no atendimento às demandas relacionadas a rompimento de galerias em diferentes pontos da cidade, como na Rua Abílio Nascimento e também na Tancredo Neves, todos eles causados por problemas de subdimensionamento das galerias. A intenção é de que todos os locais já estejam reparados até o fim desta semana.”

Cratera passa por reparos na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

