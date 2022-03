Très émue, Valérie Pécresse évoque son agression sexuelle dans Face à Baba

Elle a été transparente. C’est en juillet 2021 que Valérie Pécresse a officialisé sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Depuis, comme tous les candidats, elle a enchaîné les apparitions publiques et notamment un grand meeting de campagne le 13 février dernier. Ce mercredi 23 mars, elle était l’invitée de Cyril Hanouna sur le plateau de Face à Baba sur C8. L’occasion pour elle de faire des confidences concernant sa vie privée et notamment l’agression sexuelle dont elle a été victime dans sa jeunesse. “J’avais 22 ans“, a-t-elle d’abord débuté. “C’est quelque chose dont j’ai mis du temps à parler parce que je pense qu’il y avait une sorte de stress post-traumatique”, a-t-elle poursuivi avant d’affirmer que cette agression a été “la fin de l’insouciance”. La raison ? “Avant, je mettais des jupes courtes, je ne me méfiais de personne, j’avais confiance“, s’est-elle souvenue. Par la suite, Valérie Pécresse a donné des précisions : “Je me rendais chez un ami. Je suis arrivée devant l’immeuble, j’ai tapé le code et j’ai ouvert la porte. Il y avait un type qui était derrière moi, on est rentré ensemble”, a-t-elle indiqué avant d’ajouter, sans langue de bois et avec beaucoup d’émotion : “Il m’a sauté dessus dans l’escalier, j’ai hurlé”. Une révélation bouleversante.

Un moment atroce. Face à Cyril Hanouna, la candidate aux élections présidentielles se souvient de ce jour où sa vie a basculé. “J’ai eu un coup de bol“, a-t-elle assuré. La raison ? L’ami chez qui elle se rendait l’a entendue crier. “Il a ouvert la porte, il s’est précipité et le type s’est enfui”, a-t-elle poursuivi avant d’ajouter que, malgré le traumatisme de cette soirée, elle s’estime chanceuse. “Il ne s’est rien passé de terrible, simplement, ça a été un choc de me dire que l’autre en face de moi peut être un agresseur, un mec qui peut me violer”, a-t-elle assuré. L’occasion pour elle de s’adresser aux filles qui ont été victimes d’agressions similaires. “Je sais que de nombreuses femmes et filles ont vécu ou vivent ça, et que beaucoup, comme moi, n’ont pas osé en parler“, a-t-elle confié avant d’ajouter qu’elle n’a pas osé porté plainte. “Je m’en veux aujourd’hui, parce que peut-être que ce type a recommencé. Mais à l’époque, j’ai fait un black-out, j’ai voulu tourner la page rapidement et ne plus en parler“, a-t-elle conclu, encore très bouleversée par cette agression.

Valérie Pécresse : avait-elle déjà évoqué ce terrible souvenir ?

Depuis qu’elle a officialisé sa candidature aux élections présidentielles, Valérie Pécresse enchaîne les interviews et les confidences. Sur le plateau de BFMTV le 23 février dernier, elle avait déjà évoqué son agression. “J’ai fait la bêtise que font beaucoup de jeunes femmes, naïves, candides, qui croient que l’humanité est bonne“, avait-elle d’abord confié. Par la suite, elle avait également évoqué le fait qu’elle portait régulièrement des jupes et que, même si elle avait “l’immense regret” de ne jamais avoir porté plainte, elle avait surtout peur d’être “accusée d’avoir moi-même provoquée cette agression à cause de ma tenue“, avait-elle conclu.

Valérie Pécresse © Lionel Urman

