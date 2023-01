Três famílias deixam casas após estrutura ser afetada pela chuva em Campos

Defesa Civil interditou imóveis localizados na Matinha e no Fundão. Moradores estão em casa de parentes. Estrutura de duas casas foram comprometidas pela chuva no Fundão, em Campos

César Ferreira/PMCG

Três casas foram interditadas pela Defesa Civil em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após terem a estrutura afetada pela forte chuva que atingiu a cidade nesta semana. Em duas casas, parte das paredes desabou. Outra ficou totalmente ilhada pela inundação.

As três famílias estão abrigadas em casas de parentes, segundo a Prefeitura.

A primeira ocorrência foi na terça-feira (24), quando parte de uma casa desabou no Jóquei Clube, na localidade da Matinha. As outras duas, também tiveram a estrutura danificada de terça para quarta (25) na Travessa Carlos Menezes, no Fundão.

A Secretaria de Defesa Civil espalhou equipes por vários pontos de alagamento desde o final da tarde de terça-feira (24). Até as 11h de quarta-feira (25), o órgão recebeu 15 solicitações de apoio, a maior parte na área de Guarus.

Outras ocorrências

Parte do asfalto cedeu na rua Maricá, no Parque Guarus; e duas árvores caíram, uma no Parque Vicente Dias e outra no Parque Calabouço.

Na tarde de quarta (25), a Defesa Civil chegou a alertar os motoristas que evitassem estacionar no Cais da Lapa, no Centro, em virtude do aumento do nível do rio Paraíba do Sul, que registrava taxa de elevação de três centímetros por hora desde a noite de terça (24).

O órgão explica que a chuva forte que atingiu o município teve volume registrado de até 110 milímetros na região central, quase a média esperada para o mês de janeiro (150 mm).

“Nós tivemos um acumulado muito grande, principalmente na área central da cidade, diferente de outros momentos em que há uma distribuição desse acumulado em áreas periféricas. Com o acumulado que aconteceu agora, em que em 24h nós tivemos mais de 100 mm de água de chuva, nós temos que aguardar a dispersão dessa água e, aí sim, detectar os problemas que são de infraestruturas e aqueles que são de limpezas de bueiros e galerias”, afirmou o secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto.

Mata