Três famílias ficam desalojadas após temporal em Caçapava, SP

Luciana Paula/Vanguarda Repórter

Um temporal que atingiu Caçapava (SP) no fim da tarde desta sexta-feira (10) alagou casas, deixou três famílias desalojadas e causou queda de árvores e muros na cidade.

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 50 milímetros de chuva em apenas 45 minutos. Em 1h30 o registro de chuva foi de 60 milímetros. A região sul, na divisa com Jambeiro, foi a mais atingida.

O órgão municipal informou também que registrou ocorrências em quatro bairros. Confira:

Guamirim

Segundo a Defesa Civil, uma calha no rio do bairro transbordou e a água invadiu casas construídas ao lado do leito. Sete residências tiveram perdas materiais e, em três delas, foi necessário que as famílias deixassem o local.

As três famílias foram para a casa de vizinhos e parentes. Elas receberam colchões, cobertores, galões de água potável e auxílio da prefeitura da cidade.

Tijuco Preto

O bairro Tijuco Preto também teve problemas com um rio que corta a região, que transbordou e deixou casas inundadas. Uma residência teve perdas materiais, mas não houve registro de desalojados.

Arquivo pessoal

Sapê

Houve registro da queda de um muro no bairro. Nenhuma casa foi afetada e não há registro de feridos.

Vila Antônio Augusto

Uma árvore caiu em uma rua do bairro, mas não havia movimento no momento e ninguém foi atingido.

