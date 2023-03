Três homens morrem após confronto com a polícia na praia do Cassino, em Rio Grande, diz BM

Segundo Brigada Militar, trio teria disparado contra viatura da polícia enquanto fugia de uma abordagem. Agentes encontraram armas e munição com suspeitos. Armas e munição apreendidos com suspeitos mortos após perseguição em Rio Grande

Três homens morreram baleados após um confronto com soldados da Brigada Militar (BM) na praia do Cassino, em Rio Grande, no Sul do RS, na madrugada deste domingo (12). Segundo a própria BM, o trio teria disparado contra uma viatura da polícia enquanto fugia de uma abordagem.

A BM afirma que nenhum policial se feriu no confronto.

A tentativa de abordagem ocorreu quando policiais do 5° Batalhão de Polícia de Choque da BM avistaram um veículo em atitude suspeita na praia do Cassino. Os ocupantes do carro não teriam obedecido as ordens de parada, fugindo por diversas quadras do balneário. De acordo com a polícia, o trio arremessou materiais do interior do veículo.

Sem conseguir despistar os policiais, o grupo teria atirado contra o carro da polícia, que diz ter revidado o ataque. Quando o carro em fuga enfim parou, os policiais encontraram três homens baleados.

Uma ambulância do Samu foi acionada, e os socorristas verificaram que dois homens já estavam mortos. O terceiro suspeito foi encaminhado para atendimento, mas não resistiu.

No carro dos suspeitos, os policiais encontraram duas pistolas, munição, um celular e outros objetos.

