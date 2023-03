Três homens são detidos suspeitos de envolvimento em tiroteio que matou uma criança e feriu outras três pessoas

Os suspeitos são da mesma família e foram levados para a Central de Atendimento de Taquaralto. Suspeitos foram levados para a Central de Atendimento de Taquaralto

Arthur Girão/TV Anhanguera

Três suspeitos de abrir fogo dentro de uma casa e matar um menino de 4 anos na região sul de Palmas foram detidos no fim da tarde desta quinta-feira (30). Uma das vítimas baleadas teria dado o nome que levou a Polícia Militar (PM) a abordar o trio.

O crime aconteceu por volta das 16h no Jardim Aureny I. Dois jovens, de 15 e 17 anos, e uma menina, de 7 anos, ficaram feridos. Depois dos disparos, dois homens fugiram à pé pelas ruas do setor. As crianças são irmãs.

Os suspeitos são padrasto e enteado, de 27 e 19 anos respectivamente, e um primo deles, de 22 anos. A Polícia Militar (PM) informou que mesmo baleada, uma das vítimas teria dito os nomes e endereço dos possíveis atiradores.

O três foram localizados em um residencial na região sul de Palmas. Segundo a esposa de um dos detidos, que estava na delegacia, ele trabalha como serralheiro e o enteado o ajuda no serviço. Já o primo trabalha como servente de pedreiro.

A mulher afirma que eles são inocentes e que o esposo tinha ido buscar as filhas na escola quando a Polícia Militar chegou. O enteado e o primo foram detidos e quando o homem chegou da escola, também foi abordado. Todos foram levados para a Central de Atendimento de Taquaralto para prestar depoimento.

O crime

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem de 17 anos e o adolescente de 15 anos também irmãos. Um dos jovens seria padrasto das crianças, informou a PM.

De acordo com informações preliminares da perícia, pela quantidade de sangue na casa, o menino pode ter sido alvejado enquanto corria entre os cômodos. O corpo estava dentro de um quarto e a bala atingiu o pescoço da criança. Pelo menos nove disparos foram feitos dentro da casa, segundo o número de ‘estojos’ de 9 mm encontrados.

Corpo da criança estava dentro de um dos quartos, informou a Polícia Civil

Arthur Girão/g1 Tocantins

Como a casa estava muito bagunçada e pela disposição dos móveis, a Polícia Civil acredita que pode ter acontecido alguma luta corporal entre os suspeitos e as vítimas.

Os sobreviventes foram socorridos e levados para uma unidade de saúde da região, informou a PM. A perícia esteve no local e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da criança.

Uma criança morre e outra fica ferida em tiroteio no Aureny I

Arthur Girão/g1 Tocantins

