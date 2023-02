Três homens são presos com 500 litros de óleo vegetal furtados de carreta em São Manuel

Polícia Rodoviária encontrou “chupa cabra” junto a tambores com material furtado. Equipamento é utilizado para retirar líquidos de carretas que puxam tanques. Picape com tambores carregados de óleo vegetal furtado chamou a atenção de policiais em São Manuel (SP)

A Polícia Rodoviária prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (31), três homens suspeitos de furto qualificado de 500 litros de óleo vegetal durante abordagem em um posto de combustíveis em São Manuel, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300).

O crime foi descoberto durante patrulhamento de equipe no estabelecimento comercial localizado no quilômetro 281. Dois ocupantes de uma picape demonstraram comportamento suspeito, o que chamou a atenção dos policiais.

Equipamento chamado de “chupa cabra” foi utilizado para furto de óleo vegetal em São Manuel

Com os suspeitos nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal, mas no bagageiro a Polícia Rodoviária localizou cinco tambores com óleo vegetal e um dispositivo chamado de “chupa cabra”, utilizado para retirada de líquidos de tanques.

Uma carreta localizada nas proximidades estava carregada com o mesmo produto dos tambores e, após apresentarem informações desconexas, os suspeitos confessaram que o caminhoneiro vendeu a eles os 500 litros de óleo, segundo os policiais.

De acordo com a versão oficial, o caminhoneiro também acabou confirmando as informações dadas pelos outros dois suspeitos. Os três receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Polícia Civil de São Manuel.

Carreta e pick-up utilizados pelo trio de presos por furto qualificado em São Manuel

