O trio tentou fugir da polícia, mas foi encontrado se escondendo em uma oficina próxima à casa. Três homens são presos em flagrante após furtarem casa em Taubaté, SP

Três homens foram presos furtando uma casa no bairro Novo Horizonte em Taubaté na tarde deste domingo (12). Câmeras de segurança da rua Geraldo Rocha de Assis, onde o crime aconteceu, flagraram a ação dos criminosos.

As imagens mostram o trio se aproximando da casa e conferindo se ela está vazia. Em determinado momento, eles pulam o portão e entram no local.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por vizinhos que suspeitaram dos barulhos na casa invadida. Ao chegar no local, os policiais viram um dos homens com uma mochila e outros dois carregando uma televisão.

A polícia ordenou aparada, mas o trio fugiu pelo telhado. Durantes as buscas, as equipes escutaram barulhos em uma oficina que fica ao lado da residência.

Na oficina, a polícia encontrou um dos criminosos escondido entre dois carros e os outros dois escondidos no banheiro masculino do local.

Os três confessaram o crime e foram algemados. Ao retornar à casa furtada, os agentes viram que uma porta foi arrombada e que diversos pertences seriam levados, como panelas, roupas, acessórios e quase toda instalação elétrica, além da televisão.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional da cidade e o trio permaneceu preso aguardando definição da justiça.

pappa2200