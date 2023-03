Três homens são presos na Baía da Ilha Grande por pesca de camarão durante período de defeso

Eles foram flagrados fazendo pesca de arrasto em uma embarcação. Além do camarão, eles também pescavam outros pescados. Três homens são presos por pesca ilegal em Angra dos Reis

Divulgação/Polícia Federal

Três homens foram presos em flagrante pescando camarão durante o período de defeso nesta quinta-feira (23) em Angra dos Reis (RJ). As informações são da Polícia Federal.

Eles foram flagrados pela PF e por servidores do Ibama fazendo pesca de arrasto em uma embarcação na Baía da Ilha Grande.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que os pescados ainda estavam na rede, sendo possível devolvê-los ao mar. Além do camarão, eles também pescavam outras espécies.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, também foram apreendidos equipamentos utilizados para a pesca.

Os homens foram encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. Eles vão responder pelo crime de pesca proibida. A PF informou que a pena pode chegar a três anos de detenção.

Divulgação/Polícia Federal

