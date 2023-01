Três homens são presos por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de tráfico de drogas na Barra dos Coqueiros

Segundo a PM, eles foram apontados por populares como sendo autores de diversas ameaças de morte na região Material apreendido durante prisão na Barra dos Coqueiros

PM/SE

Três homens foram presos, nesta segunda-feira (30), por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no município da Barra dos Coqueiros.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) realizava patrulhamento ostensivo e percebeu os homens em atitude suspeita.

Com os suspeitos foram encontradas drogas, armas de fogo, duas balanças de precisão, aparelhos celulares, uma quantia de dinheiro, papéis filme e alumínio.

Ainda de acordo com a PM, eles foram apontados por populares como sendo autores de diversas ameaças de morte na região.

valipomponi