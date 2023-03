Três homens são presos por suspeita de furtar R$ 50 mil em cabos de cobre em Poá

Foram apreendidas cerca de 2 toneladas de cabos. Flagrante ocorreu após denúncia de moradores do Jardim Medina. Suspeitos de furtarem fios de cobre são presos em Poá

Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (10) por suspeita de furtar cabos de cobre na Rua Ipanguaçu, no Jardim Santa Luiza, em Poá. De acordo com Guarda Civil Municipal, cerca de 2 toneladas do material, avaliado em R$ 50 mil, foram apreendidas.

Agentes faziam um patrulhamento quando desconfiaram dos suspeitos. “Assim que nos aproximamos, os cinco indivíduos evadiram para a área de mata. Rapidamente desembarcamos da viatura, eu e meu parceiro. Conseguimos capturar três desses indivíduos e dois conseguiram evadir”, comenta o guarda Erick Farias.

Ainda segundo a GCM, os fios são usados para distribuição de internet e ficam em estruturas subterrâneas. Após o ocorrido, o serviço foi prejudicado.

“Nós percebemos que esse cabo se tratava da empresa Vivo. Entramos em contato com representantes, eles compareceram ao local e constataram que, realmente, havia caído o sinal”, completa.

O Diário TV pediu uma posição à Vivo sobre o caso, mas ainda não teve retorno.

