Três homicídios são registrados em Guarus e duas escolas suspendem aulas nesta quarta em Campos

Policiamento foi reforçado no distrito de Guarus após onda de violência em Campos

8º BPM/Divulgação

Desde a noite desta terça-feira (21), três homicídios foram registrados no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Com a onda de violência, duas escolas suspenderam as aulas e o policiamento foi reforçado na manhã desta quarta-feira (22).

O 8º Batalhão da PM informa que em resposta aos crimes ocorridos foram tomadas diversas ações preventivas, para garantir a segurança da população local. As escolas que suspenderam as aulas foram o Ciep Carmem Sylvia Carneiro e Escola Municipal Branca Peçanha.

Casos de homicídio

O primeiro crime da noite de terça (21), ocorreu por volta das 21h30, na Travessa Murilo Peixoto, no Parque São Silvestre. Dois jovens estavam na rua, quando foram baleados. Um deles morreu na hora e o outro conseguiu correr, mesmo tendo sido atingido em uma das pernas e nas costas. A vítima que sobreviveu foi encaminhada para o Hospital Ferreira Machado.

O segundo caso foi a morte de um jovem, também a tiros, na rua Expedicionário João de Carvalho, no Parque Presidente Vargas.

E, já no começo da madrugada desta quarta (22), Wemerson da Silva Leal também foi morto a tiros, na rua Rio Claro, no Parque Guarus.

O g1 tenta o nome das demais vítimas.

Outros crimes

Da noite da última sexta-feira (17) até segunda (20), quatro pessoas morreram vítimas de homicídios em Guarus.

Na sexta, Lediano Alves, de 45 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma barbearia no Parque Prazeres.

No sábado, por volta das 23h, em uma estrada na localidade de Balança Rangel, um homem identificado como Wesley Nascimento Correa foi morto a tiros. Ainda no sábado, no Parque Cidade Luz, um casal foi morto com mais de 20 tiros dentro de casa, na rua Pernambuca.

Já na segunda-feira, início dessa semana, o adolescente Eberson, de 16 anos, foi morto a tiros no bairro Novo Eldorado. Uma mulher suspeita de matar o adolescente já foi detida.

