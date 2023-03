Três jovens são presos por envolvimento com tráfico de drogas em Resende; dois adolescentes são apreendidos

Prisões aconteceram nos bairros Baixada da Olaria e Jardim Aliança. Drogas apreendidas em Resende

Divulgação/Polícia Militar

Três jovens foram presos e dois menores apreendidos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (28) em Resende (RJ). As prisões são resultados de uma operação da Polícia Militar para combater a onda de violência no município.

O primeiro caso aconteceu por volta de 10h, no bairro Baixada da Olaria. Segundo a PM, agentes estavam em patrulhamento na Rua Quatro quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. Os disparos foram revidados e os suspeitos fugiram em direção às residências.

Durante a tentativa de fuga, os policiais se dividiram e conseguiram capturar dois jovens, ambos de 18 anos, e um adolescente, de 15. Foram apreendidos com eles 146 trouxinhas de maconha, 26 skank e 36 fracos de loló.

Ainda de acordo com a PM, um dos jovens teve um ferimento na boca e foi socorrido para o Hospital de Emergência. Ele passou por atendimento médico e foi liberado.

Entorpecentes apreendidos no bairro Jardim Aliança

Divulgação/Polícia Militar

A segunda prisão ocorreu por volta de 11h, no bairro Jardim Aliança. Policiais militares estavam em patrulhamento quando flagraram um jovem, de 18 anos, e o irmão, de 15, vendendo drogas na Avenida Francisco Torres.

Ao serem abordados, os dois confessaram a venda de entorpecentes e disseram que na residência em que eles moram estavam os materiais para embalar. Os agentes foram até o imóvel e apreenderam 44 trouxinhas de maconha e nove frascos de loló.

Os três rapazes e os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia de Resende, onde os casos foram registrados. Eles vão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Os adolescentes estão à disposição da Justiça.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa