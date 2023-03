Três meses após estragos, cobertura da Av. do Povo, em Taubaté, segue danificada e sem previsão de reparo

O problema teve início na véspera do Natal de 2022, quando um temporal atingiu a cidade. Após três meses, cobertura da Avenida do Povo continua com estragos em Taubaté

Três meses depois dos primeiros estragos, a cobertura da Avenida do Povo, em Taubaté (SP), continua danificada e o destelhamento do local é cada vez maior. A prefeitura não tem prazo para solucionar o problema.

A situação teve início em dezembro do ano passado, quando um forte temporal atingiu a cidade na véspera do Natal (leia mais abaixo). Servidores da prefeitura chegaram a fazer reparos pontuais, mas com os temporais o problema se ampliou.

De acordo com a prefeitura, uma nova lona será locada na parte danificada, mas isso será feito por uma empresa especializada contratada por meio de licitação.

Ainda segundo a gestão municipal, não é possível estimar uma data para conclusão do serviço pois ainda não está definido quando o processo licitatório terá início.

Chuva e ventos fortes aumentam estrago na cobertura da Avenida do Povo em Taubaté, SP

Início do problema

O problema na cobertura da Avenida do Povo começou em dezembro do ano passado, depois de uma forte chuva que atingiu a cidade na véspera do natal.

Uma parte do telhado ficou destruído logo no início da avenida, que fica em uma das regiões que mais sofreram os impactos do temporal.

Na ocasião, a prefeitura informou que a secretaria de obras fez um trabalho para recompor a parte que ficou danificada de forma provisória e que seria necessária contratar uma empresa especializada, por meio de uma licitação, para a execução do conserto do local.

Apesar disso, a gestão explicou ao g1 no início de fevereiro que não seria mais necessária a contratação da empresa e que os primeiros reparos foram feitos pelos próprios funcionários da secretaria de obras.

Agora, a secretaria responsável afirmou que a contratação de uma empresa realmente será necessária, já que os trabalhos feitos pelos funcionários municipais não resolveram o problema definitivamente.

