Três morrem em batida frontal entre carros na BR-470 em SC

Acidente ocorreu em Indaial, no Vale do Itajaí. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao hospital. Carros destruídos após acidente na BR-470 em Indaial

PRF/Divulgação

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo três veículos em Indaial, no Vale do Itajaí, na manhã deste sábado (25), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois dos carros bateram de frente.

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

O acidente ocorreu no km 77 da BR-470 às 8h. Segundo os Bombeiros Voluntários, inicialmente dois carros bateram de frente e outro bateu atrás minutos depois.

Um dos veículos é um Fox com placas de Blumenau, onde havia três pessoas: o motorista, de 49 anos, e duas mulheres, de 45 e 50 anos. Esse automóvel bateu de frente com um Etios com placas de Ascurra, onde havia o condutor, de 27 anos.

Polícia investiga se ex-sogra que sequestrou e matou jovem tem ligação com grupo criminoso

VÍDEO: Cobra mais venenosa do Sul de SC é capturada atravessando a rua

Vereadores de Florianópolis dão título honorário a Luciano Hang

Morreram no acidente as duas mulheres do Fox e o motorista do Etios. O carro que bateu atrás foi um Sportage com placas de Presidente Getúlio, com uma condutora de 52 anos.

O motorista do Fox e a mulher que dirigia o Sportage ficaram gravemente feridos e foram levados ao hospital. As cidades das placas dos carros ficam no Vale do Itajaí.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata