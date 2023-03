Três mulheres ficam feridas em colisão entre dois carros em Águas da Prata

Acidente aconteceu no trecho de serra da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-342). Três mulheres ficam feridas em colisão em trecho de serra de Águas da Prata

Três mulheres ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos na serra da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-342), por voltas das 5h do sábado (11), em Águas da Prata (SP).

Duas mulheres foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João da Boa Vista. As pacientes foram medicadas e o estado de saúde delas é estável.

Outra ferida foi levada para o pronto atendimento da Unimed.

