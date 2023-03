Três mulheres são flagradas tentando entrar com drogas e aparelhos celulares em penitenciárias do Oeste Paulista

Flagrantes aconteceram nas unidades prisionais de Junqueirópolis (SP) e Irapuru (SP). Objetos estranhos foram identificados por meio de revista com aparelho scanner

A Polícia Penal do Estado de São Paulo apreendeu objetos que tentavam entrar de forma ilícita em duas penitenciárias do Oeste Paulista. Entre os itens escondidos por três visitantes, estavam entorpecentes e partes de aparelhos celulares.

Junqueirópolis

Na Penitenciária de Junqueirópolis (SP) foi apreendida, no último sábado (4), uma porção de substância esverdeada, aparentando ser maconha.

O entorpecente foi localizado após revista corporal por meio do aparelho de scanner, quando os policiais penais visualizaram imagem suspeita na região pélvica de uma visitante. Ao ser questionada, ela negou estar carregando algo escondido e foi informada que seria encaminhada à Santa Casa local para realização de exame mais detalhado.

Já no Pronto-Socorro da unidade de saúde, a mulher confessou estar portando um invólucro com uma porção de erva esverdeada, aparentando ser maconha.

A mulher entregou, voluntariamente, o objeto e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Dracena (SP), ficando sob responsabilidade da autoridade policial.

O sentenciado que receberia o entorpecente foi encaminhado ao Pavilhão Disciplinar, onde responderá a procedimento para averiguação de possível cumplicidade.

Irapuru

No último domingo (5), na unidade prisional de Irapuru (SP), duas visitantes foram flagradas tentando adentrar com objetos escondidos no corpo em um intervalo de 30 minutos.

Durante procedimento de revista corporal através de aparelho scanner, por volta das 11h, após detectar objetos estranhos, uma das mulheres entregou voluntariamente um invólucro com duas placas, dois teclados e uma carcaça de aparelho de telefonia celular.

No mesmo dia, por volta das 11h30, outra visitante tentou entrar na penitenciária portando um objeto ilícito. Durante o mesmo procedimento de revista, os policiais penais visualizaram imagem suspeita. Ao ser questionada, a mulher negou que trazia algo.

Diante da situação, ela foi encaminhada à unidade de saúde para a realização de exames detalhados, que confirmaram a existência do objeto.Com auxílio médico, o material foi retirado. Tratava-se de um invólucro com porção de substância branca, a qual aparentava ser cocaína.

Os objetos foram apreendidos e a visitante que trazia o possível entorpecente foram encaminhados à autoridade policial.

Os sentenciados, que receberiam as visitas, foram conduzidos preventivamente ao Pavilhão Disciplinar, onde responderão a procedimento instaurado para averiguação de possível cumplicidade.

