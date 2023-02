Três ocupantes de picape morrem após veículo colidir com caminhão e partir ao meio em SC

Colisão ocorreu em trecho asfaltado na SC-120 entre Curitibanos e São José do Cerrito, na Serra. Vítimas morreram no local e motorista do caminhão foi levado ao hospital, diz PMRv. Caminhão fica com a frente destruída após batida frontal

CBMSC/Divulgação

Três pessoas morreram em uma batida frontal entre um caminhão e uma picape Hilux num trecho da SC-120 entre São José do Cerrito e Curitibanos, na Serra catarinense, na manhã desta quarta-feira (1º). As vítimas, todas da caminhonete, morreram no local, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O acidente ocorreu na rodovia às 6h50. Os três ocupantes da picape ficaram presos nas ferragens e o único identificado, até o momento, é um homem de 52 anos.

O caminhão estava carregado de medicamentos. O motorista, um homem de 34 anos, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao hospital em Curitibanos, cidade vizinha.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas o estado dos veículos evidencia a gravidade da colisão. O local foi isolado para resgate das vítimas.

Caminhonete fica destruída após batida frontal com caminhão

CBMSC/Divulgação

