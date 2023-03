Três pessoas ficam feridas após carro bater na traseira de caminhão em rodovia de Jaú

Vítimas estavam no carro e precisaram ser levadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Jaú (SP). Idosa teve parada cardiorrespiratória e precisou ser intubada. Um acidente entre um carro e um caminhão, na manhã desta terça-feira (14), deixou três pessoas feridas na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), conhecida como Jaú-Bariri.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o carro bateu na traseira do caminhão no trecho em Jaú (SP).

As três pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos e precisaram ser socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Jaú.

Uma das vítimas era uma idosa que estava no banco traseiro do carro. Ela teve uma parada cardiorespiratória no trajeto até a Santa Casa e precisou ser intubada.

O quadro das outras duas pessoas, incluindo o motorista do automóvel, é estável. O caminhoneiro não se feriu.

