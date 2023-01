Três pessoas são baleadas no Bairro Bugio em Aracaju; suspeitos fugiram

Segundo a PM, testemunhas disseram que os suspeitos são membros de torcida organizada. Polícia Militar de Sergipe; PMSE

SSP/SE/ arquivo

Três pessoas foram baleadas no Bairro Bugio, em Aracaju, na noite desse domingo (29). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, quatro homens chegaram de carro, efetuaram vários disparos e fugiram do local. Houve correria. Ninguém foi preso.

Policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que socorreu uma das vítimas atingida no abdômen, para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Os outros baleados foram socorridos por familiares.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas disseram que os suspeitos são membros de torcida organizada.

Informações que possam contribuir com a polícia podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Estado de saúde das vítimas

De acordo com nota enviada pelo Huse, o paciente J. P. Da S. S. passou por um procedimento cirúrgico chamado de laparotomia exploradora e uma nefrectomia direita e está com curativo na região abdominal. E o G. F. S. S foi submetido a uma cirurgia no braço esquerdo. Os dois estão estáveis ainda no Centro Cirúrgico, aguardando transferência para a enfermaria e, recebendo os cuidados da equipe multidisciplinar. A terceira vítima foi encaminhada para um hospital particular.

