Outras duas foram feridas. Ainda não há identificação de suspeitos ou motivação do crime, mas polícia acredita que possa envolver disputa pelo tráfico de drogas na região. Três pessoas são mortas em ataque a tiros a casa em Canoas, diz polícia

Três pessoas foram mortas em um ataque a tiros a uma casa em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de sexta-feira (27). Outras duas ficaram feridas. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela polícia, mas eles tinham 27, 42 e 81 anos.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Daniel Queiroz, as cinco pessoas estavam dentro da garagem de uma casa na Rua Nossa Senhora Aparecida, jogando cartas.

“Eles estavam ali em um momento de descontração jogando carta e os autores já chegaram efetuando disparos, meio que direcionando para um cara, só que atirando a esmo na direção de todo mundo”, diz.

Ainda conforme a polícia, a dinâmica foi muito rápida e por isso os sobreviventes não conseguiram identificar de que forma os suspeitos chegaram e quantos eram.

“Mas pelos estojos recolhidos no local a gente acredita que tinha mais de um armamento, então tinha mais de uma pessoa. E informalmente algumas testemunhas disseram que seria um carro que teria trazido os autores”.

Sobre a motivação para o crime, ainda não há uma linha confirmada, porém a polícia acredita que seja uma disputa entre facções pelo território do tráfico de drogas da região.

“A gente acredita porque informalmente teve testemunha que falou que um das vítimas era envolvido com uma facção, tinha certa relevância na facção, então leva a gente a crer que ele era o alvo”, destaca o delegado.

Neste sábado (28), a polícia realiza diligências para encontrar câmeras de segurança que possam ter flagrado o momento do crime. Nenhum suspeito foi identificado.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi