Três pessoas são presas suspeitas de roubarem R$ 16 mil de família durante assalto em Ji-Paraná, RO

Operação Metháfora foi realizada na manhã desta terça-feira (28). Crime aconteceu em novembro de 2022. Operação Metháfora em RO

Três pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma quadrilha que roubou R$ 16 mil de uma família durante um assalto em Ji-Paraná (RO). A Operação Metháfora foi realizada na manhã desta terça-feira (28) pela Delegacia Especializada na Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, em novembro de 2022 quatro homens invadiram uma residência e obrigaram os reféns a fazerem duas transferências bancárias por meio do Pix, além de roubarem objetos do local. Ao todo, foram roubados R$ 16 mil em dinheiro.

Com a ajuda de denúncia, os policiais conseguiram identificar os suspeitos do crime e pediram pela prisão preventiva de quatro pessoas, além de mandados de busca em cinco endereço. Os pedidos foram atendidos pela Justiça.

Três dos suspeitos já foram localizados e presos. A operação continua sendo realizada.

