Três pessoas são socorridas após explosão de equipamento em oficina mecânica em Presidente Prudente

Três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros após a explosão de um equipamento em uma oficina mecânica na Vila Real, em Presidente Prudente (SP), na tarde desta segunda-feira (6).

Três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros após a explosão de um equipamento em uma oficina mecânica na Vila Real, em Presidente Prudente (SP), na tarde desta segunda-feira (6).

Dois funcionários do estabelecimento sofreram queimaduras de primeiro grau e foram levados ao Hospital Regional (HR) para receber atendimento médico.

Já o dono da oficina foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta por ter inalado fumaça.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, que foi isolado.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil compareceu ao local e realizou a intervenção preventiva do imóvel em decorrência de dilatações causadas pela alta temperatura nas vigas de concreto.

Defesa Civil fez a intervenção preventiva do imóvel em Presidente Prudente (SP)

Vítimas de explosão foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

pappa2200