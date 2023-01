As ocorrências aconteceram no momento da revista dos familiares de preso. Três são flagradas com drogas em presídios do Vale do Paraíba.

Três apreensões de drogas foram registradas em unidades prisionais do Vale do Paraíba no último sábado (21). Segundo a Secretaria da Administração Penitenciárias (SAP) as ocorrências aconteceram no momento da revista dos familiares de preso.

O procedimento de inspeção com o aparelho de escâner corporal na penitenciaria de Potim, apontou alterações nas imagens de uma jovem de 24 anos, irmã de um detento, que questionada pelas servidoras de plantão, admitiu trazer drogaS consigo e retirou de sua região íntima um pacote com 86 gramas de maconha.

A mesma vistoria realizada na penitenciária de Tremembé identificou irregularidades com uma visitante de 29 anos, irmã de um preso. O equipamento mostrou uma imagem suspeita na altura do busto da mulher, que indagada pelas policiais penais da unidade, voluntariamente entregou sua roupa íntima para as funcionárias. Na peça de roupa, as agentes encontraram dois gramas de maconha.

Uma outra mulher companheira de um detento foi flagrada também pelo escâner corporal no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) em Tremembé. A jovem, de 27 anos, negou portar qualquer tipo de ilícito após ser questionada pelas servidoras do CPP.

O estabelecimento penal então conduziu a visitante até a delegacia de polícia de plantão em Taubaté, onde ela confessou que portava droga em sua região íntima. Ela precisou ser levada até o pronto-socorro local para a retirada de um invólucro que continha 265 gramas de cocaína.

Todos os detentos envolvidos foram levados para o regime disciplinar e as apreensões encaminhadas para as respectivas delegacias de polícia de plantão da região, para registro de boletim de ocorrência e demais trâmites legais.

