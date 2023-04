Três são presos durante operação da PM contra o tráfico de drogas em Paraty

Drogas, granadas e material utilizado no tráfico foram apreendidos. Policiais atuaram nas ruas dos bairros Condado, Ilha das Cobras, Mangueira e Matadouro. Droga apreendida durante operação da PM em Paraty

Divulgação/Polícia Militar

Três homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas nesta quinta-feira (30) em Paraty (RJ).

A ação teve início às 6h e aconteceu nos bairros Condado, Ilha das Cobras, Mangueira e Matadouro, em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Civil.

Segundo a PM, as três prisões ocorreram no bairro Ilha das Cobras. Um dos suspeitos foi encontrado com cinco granadas. Já os outros dois foram localizados com um comunicador, um celular, dinheiro e drogas.

Granadas apreendidas durante operação da PM em Paraty

Divulgação/Polícia Militar

Ainda no bairro Ilha das Cobras, a PM apreendeu mais drogas e material utilizado na venda de entorpecentes.

A PM informou ainda que cinco motos e um carro foram retirados de circulação e 15 multas de trânsito foram aplicadas. Os agentes também flagraram uma área de desmatamento e construção irregular em um espaço de preservação ambiental.

Os presos e o material apreendido foram levados para a delegacia de Paraty.

Além de policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty, também participaram da operação agentes dos batalhões de Barra do Piraí, Volta Redonda, Angra dos Reis e Resende.

A ação contou ainda com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), de um blindado e um reboque.

Drogas apreendidas durante operação da PM em Paraty

Divulgação/Polícia Militar

Operação da PM em Paraty

Divulgação/Polícia Militar

