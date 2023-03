Três são presos por tráfico de drogas após confronto e tentativa de fuga com embarcação em Macaé

Policiais chegaram ao local, às margens do Rio Macaé, em Nova Holanda, nesta quinta-feira (9), após denúncia. Pelo menos seis tentaram fuga de barco, mas três que pularam na água foram capturados. Materiais apreendidos após três suspeitos de tráfico de drogas serem presos em ação da Polícia Militar em Macaé

Três traficantes foram presos após troca de tiros com a Polícia Militar em Macaé, no Norte Fluminense, nesta quinta-feira (9).

Policiais chegaram ao local, às margens do Rio Macaé, em Nova Holanda, após denúncia de que traficantes estariam embalando drogas para comercialização. Pelo menos seis foram vistos em uma embarcação, sendo que um deles, ainda segundo a polícia, disparou contra os agentes.

Durante o confronto, os suspeitos pularam na água e três foram capturados, assumindo que eram responsáveis por embrulhar a cocaína, ainda segundo a PM. A PM disse ainda que não teve registro de feridos no confronto.

Na embarcação, além de 3.385 sacolés de cocaína, foram apreendidas embalagens para endola, balança, peneira e dois liquidificadores.

Os três presos foram levados para a Delegacia de Macaé. Dois deles, ainda segundo a PM, fazem parte da liderança da facção criminosa do bairro Nova Holanda.

Os presos ficarão agora à disposição da Justiça.

