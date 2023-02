Três suspeitos de envolvimento na morte de Juninho Laçador têm prisões preventivas decretadas em RO

Crime aconteceu no dia 29 de dezembro, em frente a um haras onde Juninho trabalhava em Vilhena (RO). Suspeitos estão presos desde o início de janeiro. Juninho Laçador

A Justiça de Rondônia atendeu um pedido da Polícia Civil e converteu em preventiva a prisão dos três suspeitos de envolvimento na morte de Juninho Laçador. Crime aconteceu em frente a um haras de Vilhena (RO). Entre os suspeitos estão:

Felipe Gabriel: apontado como o mandante do crime;

Ana Marquezine: ex-namorada de Juninho, atual de Felipe e filha do dono do haras;

Kaio Cabral: suspeito de atirar mais de 10 vezes contra Juninho.

De acordo com a polícia, o pedido foi apresentado na Justiça com base no argumento de garantia da ordem pública.

O crime aconteceu no dia 29 de dezembro, em frente a um haras onde Juninho trabalhava. Haras é um local utilizado para criação de cavalos.

Juninho estava dentro do carro, juntamente com o colega, Carlos Marino. Ambos foram baleados. Carlos sobreviveu, mas Juninho morreu no local após ser atingido com mais de 10 tiros.

Os suspeitos estão presos desde o início de janeiro. A última a ser identificada foi a ex-namorada da vítima e filha do dono do haras, Ana Marquezine.

A investigação inicial apontou que Felipe Gabriel e Kaio Cabral, suspeitos do crime, teriam armado uma emboscada para matar Juninho, que era ex-namorado da atual companheira de Felipe. A linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por ciúmes.

Juninho Laçador era bicampeão nacional de rodeio, na categoria Laço Duplo. Segundo relatos de familiares e conhecidos, ele era uma pessoa querida por todos.

