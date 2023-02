Três suspeitos de roubo a lotérica são presos e polícia recupera quase R$ 28 mil no RN

Polícia ainda busca quarto suspeito de envolvimento no crime, que aconteceu na última sexta-feira (24) em Currais Novos, no Seridó. Dinheiro roubado de lotérica é recuperado pela PM no RN

Três pessoas suspeitas de participar de um roubo a uma casa lotérica de Currais Novos, no Seridó potiguar, na última sexta-feira (24), foram detidas pela Polícia Militar na tarde deste sábado (25).

A Polícia Militar ainda informou que conseguiu recuperar R$ 27,9 mil, mas não informou o total roubado do estabelecimento.

Após o assalto na tarde da sexta (24), a Polícia Militar informou que realizou diligencias em Currais Novos e, com as informações levantadas, chegou a duas pessoas suspeitas.

Um dos suspeitos que estava na cidade é de Natal e assumiu a autoria de forma direta. Segundo a polícia, ele confessou ter roubado o malote com uma arma de fogo calibre 32 e de ter rompido sua tornozeleira eletrônica.

Após o levantamento com a documentação, a polícia verificou que havia um mandado de prisão aberto contra ele, pela prática de roubo.

O suspeito ainda confessou que o tinha mandado parte do dinheiro roubado para Natal, por meio de sua esposa. Militares do 4º Batalhão da PM foram acionados e conseguiram localizar a mulher na capital potiguar. Ela foi detida e entregou aos policiais R$ 27,9 mil.

O segundo envolvido detido na cidade de Currais Novos foi apontado como um dos responsáveis em fazer o levantamento das informações e dar cobertura para que o crime ocorresse.

Segundo a polícia, as investigações ainda continuam para tentar identificar um outro indivíduo que participou da ação e que conduzia a motocicleta no momento do roubo.

