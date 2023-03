Três veículos colidem na BR-235 em Carira e trânsito fica lento

As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). colisão entre três veículos em Carira (SE)

Gildivan Silva

Três veículos colidiram no começo da tarde desta quinta-feira (9), na BR-235, no município de Carira. A colisão deixou o trânsito lento na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um dos veículos envolvidos fugiu do local.

Agentes da PRF se deslocaram para a área do acidente e auxiliaram na retirada dos veículos da via e na orientação do trânsito. A via já foi completamente liberada.

Vittorio Ferla