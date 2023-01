Três veículos são destruídos após incêndio em estacionamento de prédio residencial e comercial na Vila Dubus, em Presidente Prudente

Fogo começou por volta das 22h30 em um edifício de 16 andares que fica no cruzamento das Ruas 15 de Novembro e Barão do Rio Branco. Não houve feridos. Incêndio atinge três veículos em estacionamento de prédio Vila Dubus, em Presidente Prudente

Betto Lopes/TV Fronteira

Um incêndio atingiu três veículos estacionados dentro de um prédio residencial e comercial, na noite desta terça-feira (24), na Vila Dubus, em Presidente Prudente (SP). Não houve feridos.

Segundo testemunhas no local, o fogo começou por volta das 22h30 em um edifício de 16 andares que fica no cruzamento das Ruas 15 de Novembro e Barão do Rio Branco. Ao todo, são 96 apartamentos e 41 salas comerciais.

O técnico em informática Rodrigo Marim mora no sétimo andar e estava jantando quando percebeu o incêndio.

“Descemos correndo, pessoas descendo escada, gente descendo pelo elevador. Peguei esse cachorro e outro para conseguir salvar. De início, a gente imaginou que poderia ser alguma geladeira ou algo do tipo, mas recebemos o comunicado de que era fogo no prédio mesmo”, relatou o morador.

Os residentes do edifício saíram às pressas do local e aguardaram o fim do combate às chamas em ruas próximas.

A moradora Letícia Buschini relatou que sentiu o cheiro da fumaça no elevador e na recepção do prédio.

“Eu desci e o elevador já estava com cheiro de queimado e na recepção também estava bem forte. Aqui embaixo tinha uma amiga minha, que também mora no prédio e já tinha visto o fogo na região da garagem. Ligamos para os Bombeiros e o porteiro já foi comunicando. Foi uma correria, porque você vê o fogo na região dos carros e o estouro, então passa um filme na cabeça”, contou.

VEJA TAMBÉM:

Defesa Civil constata danos na estrutura de estacionamento de prédio atingido por fogo em Presidente Prudente

Incêndio atinge três veículos em estacionamento de prédio Vila Dubus, em Presidente Prudente

Betto Lopes/TV Fronteira

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início em um carro que estava em um dos estacionamentos do edifício.

Segundo o major do Corpo de Bombeiros Luiz Edson de Souza, o incêndio começou após um curto circuito em um dos veículos.

“[Foi] na área comercial, no estacionamento comercial. Aparentemente houve um curto circuito no primeiro veículo, que se alastrou para os demais. Os bombeiros fizeram o primeiro acesso pela área comercial, tentaram visualizar e não conseguiram, foi quando nós entramos. Eu moro no prédio, sou bombeiro veterano, entrei pelo combate externo, fizemos o primeiro combate, aí eles conseguiram visualizar e conseguimos concluir o combate”, afirmou o major.

Cinco viaturas foram deslocadas para realizar o combate às chamas. O trabalho de controle de incêndio durou cerca de 40 minutos.

O fogo não atingiu outras estruturas do prédio.

Incêndio atinge três veículos em estacionamento de prédio Vila Dubus, em Presidente Prudente

Betto Lopes/TV Fronteira

O major ainda afirmou que o fogo não atingiu a parte estrutural do edifício.

“A estrutura física do prédio não foi atingida pelos incêndios, obviamente por conta da caloria, por conta das chamas, da convecção, que são as fumaças quentes. Houve sim uma danificação ali, houve danos na parte estrutural, mas precisa ser avaliada por um engenheiro, nós estamos acionando para verificar a situação. A parte de incêndio estrutural, não houve”, ressaltou.

Por volta das 00h40 desta quarta-feira (25), o prédio foi liberado e os moradores puderam retornar para os apartamentos.

Para os residentes, como o estudante Octávio Martins, o fim do incêndio foi um alívio depois do susto.

“Está todo mundo bem, agora vão liberar os idosos primeiro, as pessoas que têm cirurgia. Então todo mundo, graças a Deus, está ‘de boa’”, disse.

Incêndio destrói três veículos em estacionamento de prédio em Presidente Prudente

No estacionamento, três veículos ficaram totalmente destruídos após serem atingidos pelas chamas.

A perícia foi acionada ao local e deve revelar as causas do incêndio.

Na manhã desta quarta-feira (25), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou uma avaliação na estrutura do estacionamento do prédio e constatou danos na estrutura do local.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla