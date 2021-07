Treviso automobili Srls Tra le TOP concessionarie per la vendita di auto D’epoca, sportive, e Grossa cilindrata: una garanzia di nome Tremante Raffaele

Molto emozionate l’apertura della nuova concessionaria Treviso Automobili Srls , ed è proprio Tremante Raffaele a dirlo, CEO dall’azienda leader della ZONA DI Treviso del settore dell’Automotive con esperienza ventennale, un buon auspicio che cade in un momento dove alla camera, La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato il nuovo finanziamento degli incentivi per l’acquisto di auto nuove e usate Euro 6d. Rispetto alla prima bozza di inizio luglio, le risorse messe a disposizione degli acquirenti sono aumentate: 350 milioni di euro contro i precedenti 250 milioni.

Di questi, 40 milioni di euro (cifra notevolmente ridotta in rapporto ai 100 milioni previsti in una prima stesura del decreto) sono destinati per l’acquisto di auto usate Euro 6d, esclusivamente con rottamazione, e in questo caso con precise condizioni per rientrare nei bonus. I fondi saranno disponibili a fine luglio: prima occorrerà il vaglio della Camera e del Senato, che dovranno pronunciarsi entro il 25 luglio. Dopodiché, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Quindi la nuova sede Treviso Automobili Srls , a Treviso, si presenta come un elegante e raffinato show-room dove è possibile visionare l’intera gamma di vetture nuove e usate, i veicoli commerciali, le auto elettriche e la gamma Dacia. La capacità della struttura consente anche di accogliere una vasta esposizione di veicoli km zero, aziendali e usato multimarca. La ristrutturazione dello stabile ha permesso inoltre la creazione di un’ampia area service, per garantire al cliente la migliore assistenza alla sua vettura, e di un fornitissimo magazzino ricambi. Tremante Raffaele fondatore della società guarda avanti e dice : c’è ancora molto da fare.