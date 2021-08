Triangoli di sfoglia con salsiccia fior di latte zucca e provola, un guscio friabile ripieno di bontà eccezionale che stupirà tutti.

Triangoli di sfoglia con salsiccia fior di latte zucca e provola

Se desiderate realizzare in pochissimo tempo e con pochi ingredienti un piatto eccezionale ecco per voi una ricetta pratica e veloce, I triangoli di sfoglia con Salsiccia fior di latte zucca e provola, un mix di sapori eccezionali e accattivanti, una friabile sfoglia fa da scrigno ad un ripieno cremoso di fiori di zucca , salsiccia e filante provola , accattivanti e buonissimi finiranno in un baleno! Oltretutto sono ideali come pranzo d’asporto per l’ufficio o per una gita al mare, insomma ottimi in ogni circostanza vi conquisteranno al primo morso , ma vediamo subito come procedere, seguendo la ricetta qui riportata per avere un risultato impeccabile e irresistibile.

Tempi di cottura: 20 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia

300 g di salsiccia

1 bicchiere di vino

350 g di fior di zucca

1 provola

1 cipolla

Olio extravergine di oliva q.b

Sale e pepe q.b

1 tuorlo da spennellare

Preparazione dei triangoli di sfoglia con salsiccia fior di latte zucca e guanciale

Innanzitutto, per realizzare questa ricetta accattivante e facile, per prima cosa cominciate sbriciolando le salsicce in modo abbastanza grossolano, poi prendete una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva e una cipolla tritata, precedentemente privata della pellicina esterna e ridotta a dadini, mescolate con un mestolo di legno e una volta che comincia a rosolarsi la salsiccia, sfumate con un bicchiere di vino bianco e quando l’alcool sarà completamente evaporato insaporite con sale e pepe, e mettete da parte.

cipolla

Successivamente, pulite i fiori di zucca e fateli scottare insieme alle salsicce, infine prelevate dal frigo il rotolo di pasta sfoglia almeno 10 minuti prima in modo che non si rompa durante la preparazione, poi srotolatela e ricavatene dei quadrati su cui posizionare al centro la ricotta, un fior di zucca, la salsiccia sbriciolata, e la provola a cubetti, precedentemente sgocciolata almeno 30 minuti in un colino a maglie strette in frigorifero, in modo che venga eliminato l’eccesso di siero e in questo modo rendere la provola più filante durante la cottura, terminate sagomando i vostri triangoli.

zucca

Sigillateli accuratamente con i polpastrelli o i rebbi di una forchetta, trasferiteli su di una teglia foderata di carta forno e spennellate la superficie con un po di tuorlo.

Infornate a forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti, sfornate e gustateli caldi e filanti, cremosi e irresistibili perfetti per ogni occasione. Buon appetito.

