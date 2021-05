Triangolo choc a Uomini e Donne. Roberta e Riccardo, è finita per colpa di Armando. Ecco cos’è successo

Ancora una volta il cavaliere del trono over Armando Incarnato ha fatto litigare una coppia del programma Uomini e Donne. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Com’è noto a chi segue la trasmissione di Maria De Filippi, Armando e Riccardo sono da tempo ai ferri corti, al punto che anche qualche mese fa in trasmissione stavano per venire alle mani. Armando era uscito sia con la ex del Guarnieri, Ida Platano, ai tempi in cui Riccardo stava cercando di riconquistarla, e a quanto pare ci ha provato con Roberta mentre quest’ultima usciva col tarantino.

Lo ha rivelato proprio la donna nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a “Uomini e Donne Magazine”. Mentre usciva con Riccardo, Armando le avrebbe telefonato invitandola a uscire. Lei ha detto no ma, una volta uscita dal programma con Riccardo, glielo ha confessato chiedendogli però di non dirlo a nessuno. Ha scoperto invece che l’uomo subito dopo l’ha detto alla redazione, forse volendo sottolineare come lo scopo di Armando in trasmissione non sia quello di trovare una compagna, bensì di mettere zizzania tra le coppie che si stanno formando. Ma Roberta non ha gradito la cosa e giustamente ora fa fatica a fidarsi dell’uomo; anche per questo motivo, i due ultimamente sono in crisi. Armando ha quindi raggiunto il suo scopo, ammesso che fosse realmente questo? Vediamo le parole che ha usato Roberta.

«Con Riccardo siamo in una situazione di rodaggio – spiega Roberta a Uomini e Donne Magazine – Siamo usciti dal programma perché, almeno per quanto mi riguarda, avevo bisogno di vivere questa relazione al di là delle telecamere. Uomini e Donne è stata un’esperienza bellissima ma, a un certo punto, ho sentito la necessità di capire se la nostra storia potesse effettivamente andare avanti anche fuori. La relazione con Riccardo in questo momento è, di fatto, ancora in una fase embrionale: c’è una differenza abissale tra il conoscersi e il frequentarsi nell’ambito di una trasmissione televisiva e poi ritrovarsi insieme nel quotidiano».

«Uomini e Donne serve a gettare delle basi ma, una volta usciti, ci si rende bene conto se effettivamente quella persona si incastra alla perfezione con te e con la tua vita. Questo, solo il tempo saprà dirlo. Di certo, Riccardo e io abbiamo avuto, in questi quasi due mesi di relazione al di là delle telecamere, diverse incomprensioni. Momenti non facili che io, per carattere, tendo sempre a far scivolare per evitare litigi e l’ho fatto anche stavolta, fino a quando non sono esplosa e abbiamo avuto una forte discussione».

Qual è stato il motivo scatenante di questa esplosione? «Il giorno stesso della nostra uscita, per trasparenza, ho raccontato a Riccardo che Armando e io ci eravamo sentiti, che lui mi aveva chiesto di vederci e che avevo rifiutato perché non aveva senso farlo, dati i sentimenti che provavo per un’altra persona. Avevo chiesto a Riccardo di non dirlo a nessuno, e non perché avessi qualcosa da nascondere (la redazione di Uomini e Donne ha sempre saputo che in amicizia io e Armando ci sentivamo), ma perché volevo che il momento della scelta fosse solo nostro. Qualche settimana fa Riccardo mi ha rivelato di aver “confessato” tutto alla redazione…».

Questa “confessione” fatta alla redazione di Uomini e Donne di Riccardo ha cambiato qualcosa? «Mi ha fatto mettere in discussione molte cose perché, come abbiamo sempre detto entrambi, alla base della relazione tra me e Riccardo c’è la complicità che, dal canto mio, dopo quello che ha fatto è venuta meno. Ora vedo tutto in maniera diversa: quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto. Ora non gli racconterei più tutto, è come se mi avesse tradito”.

In che rapporti siete in questo momento? «È tutto un po’ più freddo, anche se continuiamo a vederci ogni quindici giorni, come prima, e ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. Credo che l’amore a volte non basti. C’è stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma d’altronde anche dall’altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti». Conclude l’ex dama Over di Uomini e Donne. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Triangolo choc a Uomini e Donne. Roberta e Riccardo, è finita per colpa di Armando. Ecco cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.