triangolo-choc-a-uomini-e-donne:-tina-beccata-con-il-famoso-cavaliere:-“mi-piace-molto”.-ma-lui-corteggia-anche-l’altra

Quest’oggi, a “Uomini e Donne”, una frase non è passata inosservata al pubblico di Canale Cinque: Tina Cipollari si è decisamente sbilanciata nei confronti del cavaliere. Marcello Messina è il nome del cavaliere che sta spopolando a “Uomini e Donne”. Il 47enne di Torino, fin dalla sua prima apparizione nello studio del programma, ha messo gli occhi su Ida Platano, una delle dame maggiormente corteggiate del parterre femminile. Celebre la sua storia con Riccardo Guarnieri, che aveva lasciato pesanti strascichi nel cuore della dama di Brescia.

Fortunatamente, Ida sembra nuovamente disposta ad aprire le porte del proprio cuore ad un uomo. Nonostante la frequentazione con Marcello sembrasse iniziata nel migliore dei modi, i due, allo stato attuale, si rivolgono a stento la parola. Messina, per via dei suoi trascorsi con la Platano, è stato attaccato da tutti. Quest’oggi, però, Tina si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei suoi riguardi. Come avrà reagito Marcello?

La frase che ha sconvolto il pubblico di “Uomini e Donne”: a parlare è Tina

Dopo la fine della relazione con Ida Platano, Marcello Messina ha iniziato ad incassare le critiche degli opinionisti e di gran parte dei membri del parterre. Il cavaliere, durante una delle scorse puntate, ha ribadito di non nutrire più, nei confronti della dama, quei sentimenti che sembravano esserci agli inizi. “Devo capire se è stato un problema tra noi due” – ha puntualizzato Marcello – “o se è un problema che io ho attualmente nel relazionarmi con qualunque altra persona“. Nella puntata di oggi, tuttavia, i nodi sono venuti al pettine.

Il cavaliere si è infatti seduto al centro studio assieme a Marika, ex fiamma di Armando Incarnato. I due hanno da poco iniziato una frequentazione, nonostante la dama nutra ancora dei dubbi rispetto al cavaliere. Immediatamente, Gianni Sperti ha sottolineato l’incoerenza di Messina, ricevendo il plauso della Platano: “Hai fatto passare Ida per pazza, ma alla fine le sue sensazioni erano vere. Tu non eri preso da lei”. La dama di Brescia, delusa dall’ex, ha rincarato la dose rinfacciandogli il pessimo comportamento che lui avrebbe tenuto nei suoi riguardi.

Mentre il pubblico applaudiva la dama ad ogni intervento, una voce fuori dal coro si è levata dalla postazione degli opinionisti. “Secondo me, in questo caso, è Marika che sta usando Marcello per far ingelosire Armando”: queste le parole di Tina, l’unica tra i presenti a credere nella buona fede del cavaliere. “A me piace molto Marcello“- ha proseguito l’opinionista – “Lo trovo una persona vera”.

Messina, che in quel momento era sotto attacco, non ha potuto far a meno di apprezzare l’intervento di Tina. Per una volta, la showgirl si è mostrata in disaccordo con i suoi colleghi opinionisti. Insomma tante sono state le reazioni del pubblico. C’è anche chi ha scritto che Tin a avrebbe messo gli occhi addosso al cavaliere dopo essere tornata single. In fondo ha conosciuto il suo ex marito proprio negli studi di Uomini e Donne mentre lui corteggiava un’altra. Insomma che la storia possa ripetersi? vedremo

